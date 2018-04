Pinerolo, il 24 fiaccolata Anpi, il 25 corteo

Parte da piazza Facta alle 21 la tradizionale fiaccolata organizzata dall'Anpi che si avvarrà delle letture dei ragazzi e ragazze dell'Associazione Baracca e Burattini e degli allievi della elementare Battisti. Mercoledì 25 alle 9,30 la festa della Liberazione si esprimerà invece con la funzione religiosa al cimitero urbano di via San Pietro, con omaggio alle tombe ed al Sacrario dei Caduti. Seguirà, alle 10,30 il corteo che, da piazza Vittorio Veneto, guidato dalla Banda musicale Ana, deporrà corone alla lapide di Parri in piazza Roma, ai monumenti ai Caduti in piazza III Alpini ed agli ex Internati in piazza Marconi ed alla Stele dei Caduti per la libertà in viale della Rimembranza. Con interventi del sindaco Salvai e di altri oratori.