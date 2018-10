Pomaretto e Ostana in audizione al Consiglio regionale per la proposta di legge elettorale

I Comuni di Pomaretto e Ostana, con Alpette, Druogno e Canosio, sono convocati lunedì 15 ottobre in audizione al Consiglio regionale del Piemonte per discutere la loro proposta di legge 107 sulle "Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta".

In Commissione verranno consultate anche le associazioni che rappresentano gli enti locali (Anci, Anpci, Uncem Piemonte e Lagautonomie Piemonte) sulle cinque proposte di modifica della legge elettorale: la 47 e la 312 del centrosinistra, la 128 del centrodestra, la 304 trasversale e, appunto, la 107 presentata da enti locali.

Saranno discusse inoltre le due proposte di modifica statutaria sull'innalzamento del numero dei possibili assessori esterni e un'ulteriore proposta che disciplina la sospensione della carica di consigliere regionale per i membri dell'Assemblea nominati in Giunta.