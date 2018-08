Polonghera: per la Patronale di S. Severiano anche un finalista di X Factor

Al via oggi, venerdì 3, alle 18 la patronale di S. Severiano a Polonghera che si apre con le iscrizioni alla manifestazione podistica non competitiva “Per le antiche strade”. Per info:cell. 339 750.4201. Dalle 20 avverrà l’inizio della serata gastronomica a base di gnocco fritto e porchetta. Dalle 21, invece, “Com’è bello far l’amore da Fossano in giù”, spettacolo comico con il duo “Marco e Mauro” e musica, ballo liscio a cura di “Aurelio e Stefania” da Telecupole. Sabato 4 agosto, dalle prime ore del mattino sino a sera, in via Spirito Santo e in piazza Vittorio Veneto il “Mercatino dell’antiquariato”. Dal pomeriggio fino a tarda serata “Mercatino dell’artigianato e prodotti tipici”. Dalle 20 la serata gastronomica a base di fritto di pesce. Prenotazione obbligatoria entro e non oltre giovedì 2 agosto. Per informazioni contattare la Pro Loco al 388 693.3965 o il presidente Michele Vera al 320 783.0017. Dalle 21,30 serata musicale con il gruppo musicale “No Way”, musica coinvolgente degli anni ’80 ad oggi, a seguire Dj set. Durante la serata premiazione torneo di pallavolo “Summer Polo Volley Cup 2018”.

Domenica 5 alle 10, Messa in onore di S. Severiano. A seguire presso il giardino comunale consegna della Costituzione ai neo maggiorenni e rinfresco offerto dall’Amministrazione comunale. Dalle 15 il gruppo giovani, in collaborazione con l’oratorio, organizza le “Mini Olimpiadi”, per i ragazzi di scuole elementari e medie al campo sportivo di via Braida. Dalle 20 inizio della serata gastronomica a base di gnocco fritto e porchetta. Dalle 21 concerto con “Andrea Biagioni e The Dirty Rabbits”, finalista di “X Factor” 2016. Prima di Biagioni, Beky ed il pop con contaminazioni R’N’B. Lunedì 6 dalle 20, “Costinata dei Borghi”. Solo su prenotazione ed entro e non oltre giovedì 2 agosto. Posti limitati, contattare Pro Loco al 388 693.3965 o il presidente Michele Vera al 320 783.0017. Dalle 21 serata musicale con “Vagamente Retro”, musica jazz e blues contemporanea.

Nella foto di Bussolino, la sagra degli agnolotti di maggio: una classica di Polonghera.