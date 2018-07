Romana batte Ronalda: eletta a Pragelato la 19ª Miss Mucca

Il nome “Ronalda” deve aver avuto il suo peso nell’applausometro del pubblico, ma la manza barà mera, dell’Azienda Agricola di Giovanni Perotti da Grand Puy, è stata eliminata alle semifinali mentre è stata “Romana”, una giovane manza barà mera dell’azienda agricola Tiziano Agli di Pradamond, a indossare il campanaccio di Miss Mucca 2018.

Romana ha battuto in finale un’altra barà mera, Contessa dell’Azienda Agricola di Francesca Giugas da Grand Puy e Quinta, una razza piemontese dell’Azienda Agricola di Gian Luca Raso da Alpi Meys. Romana ha quindi conquistato pubblico e giuria del concorso promosso dal Comune di Pragelato e dalla Nuova Pro Loco di Pragelato. Due giorni, il 14 e 15 luglio, attorno alla vera regina delle Alpi che hanno visto la discesa dei pastori dall'alpeggio per partecipare a questo singolare concorso di bellezza in alta quota.

A decretare la vincitrice è stata una giuria formata da dal Consigliere Regionale Elvio Rostagno, dal vicesindaco di Pragelato Daniele Ronchail, da Enzo Ramello, presentatore dell’evento ed ex presidente della Nuova Pro Loco Pragelato, Antonio Re, vice presidente Regionale della razza Reines del Piemonte, Enzo Martin, presidente Consorzio Pascoli Comune di Usseaux, e Salvo Manfredi, presidente dell’Associazione Equites. Un giudizio tecnico supportato dall’applausometro del pubblico che partecipa sempre più numeroso all’evento.

Le altre aziende agricole che hanno partecipato alla 19ª edizione di Miss Mucca a Pragelato sono state: Scilla Chabert con “Ginevra” (meticcia pezzata nera); Luca Grangetto con “Tina” (piemontese); Franco Perotti con “Fortuna” (barà); F.lli Tribolo con “Rosella” (barà puster).

«Miss Mucca a Pragelato è una tradizione consolidata – ha detto il Consigliere Regionale del Piemonte Elvio Rostagno – che dà valore a questo settore. In Piemonte sono in crescita i giovani che si occupano di agricoltura ed è in crescita il turismo. Ebbene turismo e agricoltura hanno un legame molto profondo, ancora più forte nei territori marginali dove noi con queste manifestazioni possiamo dare il giusto perso ad una professione. Dietro a ogni Miss Mucca ci sono delle miss e dei mister che lavorano duramente tutto l’anno».