Cavour: è iniziata la rassegna della carne Piemontese

CAVOUR - La carne di razza Piemontese va in scena (e sulla tavola) a Cavour. Oggi alle 14,30 il taglio del nastro della rassegna che celebra l'oro rosso e gli oltre cento allevamenti disseminati nelle campagne ai piedi della Rocca. Cavour è il Comune della provincia di Torino (e il secondo in Italia alle spalle di Cuneo) con il più alto numero di capi di Piemontese allevati. Ideata nel 2000 dal Comune, la manifestazione è ora organizzata anche con la collaborazione della Pro Cavour, dell'Ara, di allevatori, macellai, ristoratori, commercianti e associazioni di categoria. Riconfermata anche la partecipazione, alla tre giorni, dei Comuni del territorio: Bagnolo Piemonte, Barge, Bibiana, Bricherasio, Campiglione Fenile, Garzigliana, Macello, Osasco.

L'Ala del gusto, in piazza Sforzini, inaugurata con la prima cena di ieri sera, sarà anche quest'anno il cuore della "maratona" gastronomica, grazie ai macellai locali pronti a presentare i migliori tagli di carne, rigorosamente di razza Piemontese, con un menù ricco e variegato che, sabato e domenica, andrà dal classico “bollito” alla battuta di cruda, dagli agnolotti agli hamburger. La qualità della carne verrà esaltata anche dai ristoratori locali, con specifici menù proposti per l'occasione. Tra le iniziative di quest’anno, oltre all’esposizione bovina, da segnalare anche la mostra della Meccanizzazione Agricola, la visita alle cascine e il mercato dei piccoli animali. La fiera di Primavera, domenica 29, ospiterà il rutilante mercato delle bancarelle, mentre la novità della “merenda sinoira” proposta dai ristoratori sotto l’ala del gusto concluderà la manifestazione domenica sera.

Il programma di oggi, sabato 28.

• Dalle 9, per tutta la giornata:

- via Roma: bancarelle dei prodotti della terra dei produttori locali

- macellerie e negozi aperti;

- piazza III Alpini: Mostra zootecnica regionale organizzata dal Comune di Cavour e dall’Ara Piemonte (Associazione regionale allevatori)

- piazza Solferino: Mostra meccanizzazione agricola.

• Dalle 10,30: Cascine aperte. Visita con la navetta della Cavourese ad alcuni allevamenti di razza bovina Piemontese: Cascina Monache di Cavour, Az. Agr. La Maddalena di Cavour e Cascina S. Nazario di Bibiana. Partenza da piazza Re Umberto. Prenotazione obbligatoria ProCavour in piazza Sforzini. Partenze alle 10,30 – 15 – 16. Costo navetta: 3 euro.

• Alle 10,30 visite naturalistiche sui sentieri della Rocca a cura dell’Associazione “Vivi la Rocca” (al pomeriggio anche alle 14,30 e alle 15);

• Dalle 11,30 “Ala del gusto” in piazza Sforzini: pranzo e cena con la Piemontese, un pasto completo a self service con il bollito e i piatti tipici di carne preparati dalla ProCavour in collaborazione con i macellai locali.

• Alle 14,30: piazza III Alpini: Inaugurazione della XIX Rassegna Cavour carne di Razza Piemontese con la partecipazione della Banda S. Lorenzo di Cavour. A seguire intrattenimento musicale per le vie cittadine.

• Alle 15 e alle 16 visita guidata centro storico di Cavour con i volontari ProCavour.

• Alle 19 “Ala del gusto” in piazza Sforzini: pranzo e cena con la Piemontese. Menù di carne anche nei ristoranti.

• Alle 21 nella chiesa parrocchiale S. Lorenzo Concerto del complesso bandistico di Fagagna (UD). Ingresso libero.

• Alle 21 in piazza Sforzini, Ala comunale: serata musicale con A. Celentino in… Melodie Celentane con Daniela Sicari. Ingresso gratuito.

Domani, domenica 29:

• Dalle 9 per tutta la giornata:

- per le vie del centro storico: Fiera di primavera, mercato;

- via Roma: bancarelle dei prodotti della terra dei produttori locali;

- macellerie e negozi aperti;

- piazza III Alpini: Mostra zootecnica regionale;

- piazza III Alpini: in mattinata attività didattica in campo degli allievi dell’Istituto Agrario di Osasco in collaborazione con l’Arap;

- piazza Solferino Mostra meccanizzazione agricola;

- piazza Solferino “Mostra-mercato di piccoli animali”;

- piazza IV Novembre, porticato comunale: mini trattori “Bruder”, a cura del gruppo Amici dei Bruderini di S. Nicola di Villafranca.

• Dalle 10 piazza Sforzini (portico comunale) degustazione vini a cura del Consorzio per la tutela e valorizzazione Doc Pinerolese.

• Dalle 10,30: Cascine aperte. Partenza da piazza Re Umberto. Prenotazione obbligatoria. Partenze alle 10,30 – 15 – 16.

• Dalle 10,30: visite naturalistiche sui sentieri della Rocca (al pomeriggio alle 14,30 e alle 15).

• Dalle 11 in piazza Sforzini visita guidata nel centro storico di Cavour. Al pomeriggio partenze alle 15 e alle 16.

• Dalle 11 in piazza Sforzini (angolo via Roma) degustazione di carne cruda a cura di Confederazione Italiana Agricoltori Torino.

• Dalle 11,30: “Ala del gusto” in piazza Sforzini, pranzo con la Piemontese;

• Alle 18 in piazza Sforzini: “Merenda Sinoira” con i ristoranti di Cavour che organizzano l'apericena di chiusura con un ampio e assortito buffet a base di carne. Serata animata da Dj Matteo Dianti. (ingresso con una consumazione 18 euro).