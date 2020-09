In lockdown fu bloccato due mesi in Molise e multato: il ciclista giramondo di Usseaux è ripartito

Vi ricordate il ciclista di Usseaux bloccato dal lockdown per quasi due mesi in Molise, e multato di 373 euro quando ha provato a rimettersi in sella verso casa? La disavventura non è bastata a togliergli la voglia di girare il mondo. Al momento si trova in Sardegna, la Regione che nei giorni scorsi ha istituito l'obbligo di tampone per sbarcare sull'isola.

Lui a quel punto era già in Costa Paradiso. Era partito il 22 agosto per un giro dell'Isola d'Elba di otto giorni. Poi ha cambiato idea e non è più tornato. Anzi, conta di prolungare il suo viaggio, senza darsi limiti. «Mi bastano la mia bici e la mia tenda. Certo, però, che se trovassi uno sponsor...».

L'aggiornamento sulla singolare storia di Omar Davide Clapier (e sulla multa, che fece un certo scalpore) è sull'Eco del Chisone in edicola oggi, mercoledì 16 settembre, disponibile anche nella versione digitale.