Ciclista di Usseaux bloccato in Molise per due mesi dal Covid e multato al rientro

Omar Davide Clapier, classe 1983, è abituato a vivere a lungo solo con la sua bicicletta. Lo scorso novembre è partito da Usseaux con l’intenzione di pedalare fino in fondo alla Puglia e ritorno, sulla via Francigena del Sud. L’emergenza sanitaria lo ha bloccato per 54 giorni in un Comune molisano di 700 anime. È tornato con una multa salata e un’avventura che non dimenticherà.

Su "L'Eco del Chisone" in edicola oggi, disponibile anche nella versione digitale, raccontiamo il suo lungo viaggio e il complicato ritorno forzato in treno, dopo aver preso una multa da 737,33 euro dai Carabinieri molisani appena ripartito da Guardiaregia, dove era rimasto quasi due mesi ospite del sindaco Fabio Iuliano. Intanto ieri sera, martedì 12 maggio, un avvocato di Campobasso lo ha contattato per proporgli assistenza in un ricorso al Giudice di pace.