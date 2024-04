Pomaretto: un album di figurine con le atlete e gli atleti del Gruppo sportivo

Il Gruppo Sportiva GSP80 di Pomaretto ha deciso di regalare ai suoi atleti l’album di figurine 2024 che li raffigura. «Dedico questo album a tutti gli atleti e a chi è stato al mio posto negli anni precedenti, perché senza di loro non esisterebbe il bel gruppo che si è formato oggi» spiega la presidente Nadia Pons.

L’idea nasce dal sindaco di Pomaretto Danilo Breusa, che prende spunto da una vecchia iniziativa dell’ FC Perosa. «È una serata di felicità e ricordi, dobbiamo ringraziare il gruppo sportivo per questa bellissima iniziativa insieme a tante altre che organizzano e le attività che svolgono tutto l’anno. Devo dire che ricevo sempre molti complimenti sul gruppo in giro per il Piemonte, un messaggio che fa piacere a tutta la comunità di Pomaretto».

L’album, presentato questa sera, è stato distribuito agli atleti che per completarlo potranno acquistare i pacchetti di figurine il martedì e il giovedì in sede.

Qui sotto, il video realizzato dal GSP80 per presentare l'album.

