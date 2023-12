Sport invernali, c'è il trofeo Coni invernali: Pinerolo e Pragelato in palcoscenico

Tutto pronto per la seconda edizione invernale del Trofeo Coni, ospitata dal Piemonte e dai siti olimpici 2006. Saranno 800 i partecipanti, da venerdì 15 a domenica 17 dicembre, impegnati a Torino, Pinerolo, Bardonecchia e Pragelato nella più importante manifestazione multisportiva italiana dedicata ai ragazzi under 14. Sono 9 le discipline della Federazione italiana sport invernali e della Federazione italiana sport del ghiaccio interessate dall’evento, la cui cerimonia di Apertura è prevista venerdì 15, alle 17, al Pala Gianni Asti di Torino, con intervento del presidente del Coni, Giovanni Malagò. A contendersi il titolo saranno 17 rappresentative composte da giovani atleti di 19 regioni italiane (Umbria e Marche formeranno un'unica squadra, così come Calabria e Basilicata). E ci saranno anche i rappresentanti delle comunità italiane all'estero di Argentina (impegnati nello sci alpino e nello sci fondo) e Svizzera (nello sci alpino).

L’Ice Stadium di Pinerolo ospita l’hockey su ghiaccio con un intenso calendario condensato sabato 16. Si comincia con la Fase a gironi attraverso questo susseguirsi di incontri: 08:30 - 09:30 Piemonte vs Valle d'Aosta / Emilia Romagna, 09:45 - 10:45 | Lombardia vs Trentino,, 11:00 - 12:00 | Valle d'Aosta / Emilia Romagna vs Alto Adige, 12:15 - 13:15 | Trentino vs Veneto, 13:30 - 14:30 | Alto Adige vs Piemonte, 14:45 - 15:45 | Veneto vs Lombardia. Quindi, le semifinali dalle 16,15 alle 18,30 e le finali: 18:45 - 19:45 per il 5°-6° posto, 20:15 - 21:15 per il 3°-4° posto, 21:30 - 22:30 per il 1°-2° posto. A Pragelato, pe rlo sci nordico, sabato 16 con orario 9-12,50 c’è l’Individuale Km. 4 – TL, al pomeriggio(15,30-17:30) Staffetta mista 4 x 2,5 Km – TL. Spazio al biathlon con Individuale 4 km(9-11,15) e Staffetta mista m/f 4 x 3 Km(14,30-17,30).