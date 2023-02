Elezioni Amministrative, il 14 e 15 maggio votano Orbassano, Bibiana, Roure, Scalenghe, Trana

Il Ministero dell'Interno ha comunicato la data delle elezioni amministrative, tornata che in Piemonte, il 14 e 15 maggio, interessa 71 comuni, il 6% del totale in regione. In Regione, non è coinvolto in questa tornata alcun capoluogo di provincia, ma tra i 4 centri sopra i 15 mila abitanti dove si potrebbe svolgere il ballottaggio c’è Orbassano. Si vota per il sindaco ed il rinnovo del Consiglio anche a Bibiana, Roure, Scalenghe, Trana.