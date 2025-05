Pinerolo: torna "Alla scoperta della scienza", laboratori e attività legati alla chimica

Sabato 10 maggio torna a Pinerolo la manifestazione “Alla scoperta della Scienza”, giunta alla sua sesta edizione. L’iniziativa è promossa dal gruppo di lavoro Scienze della Rete PIN e si svolgerà dalle 15.00 alle 17.30 nel cortile del liceo Porporato (ingresso da Piazza Vittorio). L’ingresso è aperto a tutti.

L’evento è nato per ricordare la professoressa Anna Abrile, a cui il 20 febbraio scorso è stata dedicata l’aula STEM dell’Istituto Comprensivo Pinerolo IV – Silvio Pellico.

Protagonisti della giornata saranno gli alunni delle scuole della rete PIN, dalla scuola primaria alla secondaria di primo grado, impegnati in laboratori e attività legati al tema scelto per quest’anno: “La Chimica facile”. «Una disciplina spesso percepita come complessa e distante, ma che in realtà è presente nella vita quotidiana di tutti. Con il giusto approccio didattico, la chimica può essere introdotta già dai primi anni della scuola primaria, diventando una base solida per la costruzione di un curricolo STEM efficace e verticale, che accompagni la crescita cognitiva degli studenti».