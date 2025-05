Pinerolo, nel fine settimana la Notte delle Muse: spettacoli, arte, esibizioni, letture omaggio alle Novelle

Sabato 10 e domenica 11 maggio torna a Pinerolo (TO) la Notte delle Muse, appuntamento annuale che vede protagonisti i musei di Pinerolo in una due giorni di eventi e performance, gratuiti ed aperti a tutti. Il tema dell’edizione 2025, “Novelle per una notte… e un giorno”, trae ispirazione dal suggestivo mondo della parola, della narrazione di storie, della fantasia. Il genere della novella, il cui padre è considerato unanimemente dalla critica letteraria Giovanni Boccaccio, del quale ricorre il 650° anno dalla morte, consiste in una forma narrativa breve, che ebbe grande fortuna in Europa e che vede nel Decameron una importante formalizzazione stilistica. Tuttavia il raccontare storie ha una lunga tradizione che si perde nella notte dei tempi, dapprima in forma orale, e poi sperimentata con varie declinazioni anche prima della celebre opera boccacesca: basti pensare che la datazione della versione zero della raccolta “Le mille e una notte” risale al 900 d.C.

Il racconto dunque, come sviluppo della fantasia e dell’immaginario, che ha tracciato nei secoli un percorso parallelo alla Storia, senza per questo smettere di veicolare insegnamenti e morali, e dando spesso anche importanti informazioni sul quadro storico nei quali le vicende sono ambientate.I Musei accolgono la sfida di creare allestimenti ed eventi inerenti una narrazione scelta nella sconfinata possibilità che il panorama del racconto offre e che sarà declinata con la lettura di estratti ad alta voce a cura degli studenti del Liceo Scientifico M. Curie di Pinerolo, coordinati dall’Associazione LaAV.Una pluralità di voci dunque accompagnerà le varie performance ed esposizioni, in un caleidoscopio di possibilità e creatività che percorre secoli di letteratura.

Ecco i musei coinvolti: Pinacoteca Civica d’Arte, Museo Didattico “M. Strani” di Villa Prever, Museo Diocesano, Museo del Mutuo Soccorso, Museo della Cavalleria, Biblioteca Alliaudi ed il nuovo Centro di interpretazione del territorio. In ognuno di essi, associazioni ed enti cureranno le performance e gli allestimenti: Istituto Civico Musicale “A. Corelli”, Associazione En Plein Air, Consorzio Vittone, Scuola Comunale di Danza con Liceo Coreutico Elio Germana, Associazione Baco, Centro Giochi Educativi e Roba da Elfi.

Domenica 11 maggio dalle 16.00 alle 19.00, una ulteriore sorpresa nella programmazione: un percorso a tappe nella Pinerolo medievale, in cui la teatralizzazione degli attori dell’Associazione teatrale Mellon ci aiuterà a conoscere più da vicino alcuni degli autori del genere novella. Incontreremo Boccaccio, Cervantes, Verga ed il piemontese Matteo Bandello, ispiratore niente meno che delle più famose opere teatrali di Shakespeare. Per un itinerario più approfondito: tre turni di visite guidate con i Welcome Tour di Pinerolo – partecipazione gratuita su prenotazione.

La manifestazione rientra negli eventi del Salone del Libro OFF della città di Torino.

La Notte delle Muse è un progetto della Città di Pinerolo realizzato con il coordinamento della Fondazione Poët Del Ponte, nell’ambito del progetto “Pinerolo: percorsi ed esperienze d’arte in città. Itinerari artistici e visite esperienziali alla riscoperta di luoghi e musei cittadini”.

PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE

SABATO 10 maggio ore 21.00 - 24.00

Coordinamento letture: Giancarla Deferrari per Associazione LaAV, lettori e lettrici del Liceo Scientifico M. Curie di Pinerolo: Viola Cappai, Nisrine Bensaif, Stefano Schiavoni, Gabriele Ciasullo, Antonio Ippolito, Francesco Barale, Giancarla Deferrari

PINACOTECA CIVICA – Piazza Vittorio Veneto 8

Lettura ad alta voce da “Le mille e una notte”, allestimento in sala rossa: “Sogno e fantastico”, 10 quadri dalla collezione permanente della Pinacoteca ed in collaborazione con Ass. En Plein Air; esposizione di pregiati volumi ed antiche edizioni di racconti provenienti dalla Biblioteca Alliaudi di Pinerolo.

Performance musicale del Lab Music Ensemble dell’Istituto Corelli di Pinerolo: canti tradizionali afghani – Zarifa Housseini, voce // Marta Greco, violino

MUSEO DI SCIENZE DI VILLA PREVER – Viale Rimembranza 61

PERFORMANCE MASKE! Performance teatrale a cura di Associazione Baco in collaborazione con Associazione Don Quixote e IC Pinerolo 4

MUSEO DIOCESANO – Via del Pino 49/51

Lettura ad alta voce da “Decameron” di Boccaccio – la novella di Fra Cipolla; musica medievale in duo: viella, Efix Puleo // flauto dritto, Luisa Busca

MUSEO DEL MUTUO SOCCORSO – Via Silvio Pellico 19

Sala del forno: “Ri_letture”, esposizione degli artisti dell’Ass. En Plein Air – a cura di Elena Privitera e Luca Storero; letture ad alta voce da “Decameron” di Boccaccio – novelle correlate alle opere esposte

Primo piano: “Esercizi di stile”, proiezione di frammenti cinematografici d’autore che traggono libera ispirazione dal mondo della novella e del racconto

CENTRO DI INTERPRETAZIONE DEL TERRITORIO PINEROLESE – Viale Giolitti 1

“Archeoletteratura” – letture intorno al fuoco: un’esperienza immersiva nella Preistoria, con riflessi sul passato recente e sul presente del territorio.

domenica 11 maggio: due attività di archeolettura proposte in turni della durata di 1 ora alle 16 e alle 17 - ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria al numero 351-9486464 (Giacomo). Numero massimo partecipanti: 25; a cura di Consorzio Vittone / Ass. Cesmap

MUSEO DELLA CAVALLERIA – Viale Giolitti 5

lettura teatralizzata da “L’eleganza militare” di Dino Buzzati; performance di danza e teatro a cura della Scuola Comunale di Danza di Pinerolo in collaborazione con la Fondazione “Germana Erba” ed il Liceo Coreutico di Torino

regia: Stefano Fiorillo, coreografie: Serena De Luca; ballerine: Rachele Bonaccorsi, Anita Bertuglia, Anna Calosso, Aurora Di Blasio, Ginevra Ferrotto, Rebecca Frusciano, Alessandra Lo Turco, Cecilia Nangeroni, Michela Pecora, Costanza Pizza, Maia Secci, Matilde Tomasello, Francesca Trucco

attori: Mattia Tarantino, Rayane Malfitano, Leonardo Caivano, Mario Barbato, Ludovico Granelli, Filippo Spina, Gianluca Procida, Francesco Fiore

BIBLIOTECA ALLIAUDI – Via C. Battisti 11

serata ludica – giochi di ruolo a tema narrativo - liberamente ispirata a “La novella degli scacchi” di Stefan Sweig, a cura di Centro Giochi Educativi, in collaborazione con Roba da Elfi

DOMENICA 11 maggio 2025 ore 16.00 - 19.00

Nella Pinerolo medievale: quattro postazioni in prossimità di alcuni degli edifici storici più importanti della città, in cui alcuni autori delle novelle si raccontano: incontreremo Boccaccio, Cervantes, Verga ed il piemontese Matteo Bandello.

Il percorso può essere libero o con una visita guidata più approfondita in collaborazione con Made in Pinerolo - gratuito con prenotazione obbligatoria: https://turismotorino.org/it/visita/eventi/visite-guidate/welcome-tour-p... . Partenze ore 16.00-17.00-18.00

CHIESA DI SANT’AGOSTINO – Via Sant’Agostino

Giovanni Boccaccio, Decameron, 1350, animazioni e lettura a cura dell’Ass. Teatrale Mellon

CASA DEL SENATO – Largo d’Andrade, 2

Miguel Cervantes – Novelle esemplari, 1613, animazioni e lettura a cura dell’Ass. Teatrale Mellon

SALA TAJO // CHIESA DI SAN GIUSEPPE – V. San Giuseppe

Giovanni Verga – Cavalleria Rusticana da Vita nei campi, 1880. Orchestra R. Azzario dell’ Istituto Civico Musicale Corelli di Pinerolo. P. Mascagni, “Intermezzo” da Cavalleria Rusticana- direttore Walter Gatti – voce narrante Elisa Bonofiglio

NUOVA CONSERVATORIA – V. Convento di San Francesco

Matteo Bandello – Novelle, 1554 animazioni e lettura a cura dell’Ass. Teatrale Mellon

CENTRO DI INTERPRETAZIONE DEL TERRITORIO PINEROLESE – Viale Giolitti 1

