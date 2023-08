Carmagnola: il Pronto soccorso non chiude di notte

La notizia data dai vertici dell’Asl To5 che da settembre, anche se la data non era ancora stata fissata, il Pronto soccorso del San Lorenzo avrebbe chiuso nuovamente nelle ore notturne, come già fatto durante il periodo di emergenza Covid, ha fatto velocemente il giro e nell’arco di 24 ore, è stata smentita dalla Regione Piemonte. La decisione dell’Asl era per una questione di costi: "Pochi passaggi, ottimizziamo le risorse e riduciamo il numero dei medici gettonisti".

Immediatamente si sono attivati Consiglieri Regionali e Sindaci: Davide Nicco che siede tra i banchi della Maggioranza aveva addirittura minacciato una crisi di governo; concorde che la chiusura andava evitata anche il Consigliere Pd Diego Sarno.

Ieri, sabato 26, è già arrivata la nota della Regione “Azienda Zero metterà a disposizione il proprio personale dell’Emergenza-urgenza in modo da garantire l’apertura del Pronto soccorso h24”.

A chiudere definitivamente la questione l’intervento del Presidente Alberto Cirio “Abbiamo raccolto l’allarme lanciato dall’Asl To5 sul rischio che il Pronto soccorso di Carmagnola potesse chiudere di notte. La soluzione prevede l’intervento di Azienda Zero a supporto del personale dell’ospedale che così potrà continuare a rispondere in maniere efficace ai bisogni di cura della cittadinanza”.

Sul nosocomio carmagnolese gravita anche l’utenza dei comuni di Osasio, Lombriasco, Castagnole, Virle, Piobesi e Casalgrasso altrimenti costretta a recarsi in ospedali ben più lontani.