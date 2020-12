Pinerolo: pace fatta al mercato tra Comune e ambulanti, l'ordinanza del mercoledì non è stata ritirata.

Questa mattina, alle 10, una delegazione dei gestori dei banchi è stata accolta in Comune dal sindaco Luca Salvai e dall'assessore Christian Bachstadt. L'obiettivo primario era quello di raggiungere un accordo sulla gestione e composizione della planimetria della piazza per il mercato infrasettimanale del mercoledì; l'obiettivo secondario, invece, era di riappacificare gli animi dopo gli scontri della scorsa settimana.

Entrambi sono stati raggiunti: la riunione è stata del tutto pacifica, nei modi e nei toni, da entrambe le parti. Il compromesso è stato ottenuto: «Noi abbiamo fatto un passo indietro lasciando il mercato del sabato così com'è, senza collocare banchi in altre piazze - hanno detto sindaco e assessore - in compenso non ritiriamo l'ordinanza che allarga il mercato del mercoledì a tutta piazza Vittorio».

Se, come tutti si aspettano e come è stato detto da Roma, il 13 dicembre il Piemonte dovesse diventare zona gialla come gran parte d'Italia, tutti i mercati, sia del mercoledì che del sabato, ritornerebbero a normale regime.