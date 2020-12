Pinerolo, Salvai ci ripensa: «Non ritiro l'ordinanza del mercato». Mercoledì i banchi saranno sempre distanziati.

Dopo i momenti concitati di ieri, con la protesta dei mercatali davanti al Comune di Pinerolo per manifestare contro le nuove disposizioni di distanziamento (leggi qui gli approfondimenti), nel tardo pomeriggio il sindaco Salvai aveva comunicato sui social un sostanziale passo indietro: «Mi arrendo, ritiro l'ordinanza, i mercati ritorneranno senza regole».

L'adrenalina del momento è poi scesa, gli animi si sono raffreddati e le istituzioni sono tornate a ragionare e a riprendere la situazione in mano. Contattato nel primo pomeriggio il sindaco Salvai ha deciso di ritornare sul tracciato della legge: «Non ritirerò l'ordinanza per il mercato del mercoledì che rimarrà diluito su tutta piazza Vittorio. La manovra è corretta sia dal punto di vista amministrativo, sia da quello politico. Le linee guida suggeriscono, dove è possibile, l'ampliamento dell'area mercatale al fine di assicurare maggiore distanziamento tra i posteggi. Abbiamo ritenuto quindi lecito e giusto allargare i banchi a tutta piazza Vittorio Veneto e non solamente alla metà che di solito è riservata al mercato del mercoledì; il tutto secondo una logica di massimo beneficio per la salute pubblica dei cittadini limitando al minimo il danno economico per gli esercenti».

Per il mercato del sabato invece, la questione sembra essere leggermente più complessa. Giovedì scorso, quando ancora non si sapeva di che colore sarebbe diventata la Regione Piemonte, l'Amministrazione si era incontrata con i mercatali per pianificare possibili risoluzioni di sicurezza. Ne è nata la proposta di dividere il mercato del sabato in più piazze: piazza Cavour, piazza Vittorio e la piazza dietro alla Biblioteca civica Alliaudi. Proposta non condivisa da tutti, e quindi subito accantonata: i danni sarebbero stati ingenti. «Per il momento il mercato del sabato non avrà restrizioni, ci appelliamo al buon senso dei cittadini» ha concluso il sindaco, aggiungendo: «Per il sabato io ho fatto un passo indietro, mi aspetto che per il mercoledì vengano rispettate le norme. Siamo pronti ancora una volta a dialogare».

Anche l'assessore Christian Bachstadt, che tra le varie deleghe gestisce i rapporti tra amministrazione e mercati, ha voluto precisare quanto successo nelle scorse ore: «Viviamo un momento difficile. Esiste un disagio sociale che non immaginavo, e la morsa della crisi economica non fa che esasperare la rabbia e il malcontento. Devo ricordare però che nessuno, tanto meno noi amministratori, è qua per mettere ancora di più i bastoni tra le ruote. Dobbiamo pensare al bene comune, facendo rispettare le regole e le leggi. Ribadisco che lo Stato c'è, è presente e non si arrende».