Pinerolo: scontro sul mercato, Salvai si arrende: «Ha vinto chi urla più forte», pronto a revocare l'ordinanza.

Un mercato turbolento quello di questa mattina a Pinerolo. Andiamo con ordine per capire cosa è succeso oggi.

Cone le nuove ordinanze si riapriva la piazza anche ai banchi extra-alimentari. Per evitare il rischio di assembramenti il Comune ha ridisegnato almeno per oggi la planimetria del mercato, ampliando a tutta l'area di piazza Vittorio Veneto e non solamente alla metà che di solito è riservata al mercato del mercoledì. Per il mercato del sabato, invece, era stata proposto il trasferimento di alcuni banchi in piazza Cavour, provvedimento subito ritirato per timore di arrecare troppi disagi ai mercatali coinvolti.

Fin qui, nulla di particolare: sono state rispettate le indicazioni delle linee guida ministeriali. La manovra però non è piaciuta agli ambulanti, che si sono riversati davanti al palazzo comunale per manifestare il malcontento: ampliando il mercato a tutta la piazza - secondo loro - si disperdevano i clienti, già in numero assai ridotto per il maltempo e il freddo. Il gruppo è stato accolto dal sindaco Salvai e il dibattito si è infuocato (con tanto di aggressione da parte di un mercatale verso sindaco ): «Sono volate parole grosse da una parte e dall’altra, e il mio atteggiamento non è stato certo istituzionale» ha poi affermato il primo cittadino.

Pare che un punto di incontro tra le due parti non sia infine arrivato; anzi è l'Amministrazione a decidere per un passo indietro momentaneo: «Sabato prossimo il mercato ci sarà senza limitazione alcuna e revocherò in settimana l’ordinanza sul mercato del mercoledì. Ha vinto chi urla più forte.» comunica Luca Salvai sui canali social. Che, alla fine, era ciò che chiedevano gli ambulanti in protesta: un mercato senza cambiamenti.

«In questi mesi abbiamo fatto diverse proposte, proprio in vista della riapertura: dallo spostamento su altre piazze, al contingentamento, a richiedere un aiuto agli ambulanti stessi per reclutare volontari e personale per supportare la Protezione Civile. Non abbiamo ricevuto alcuna collaborazione. Nessuna delle soluzioni proposte è stata condivisa dagli ambulanti. Le Associazioni di categoria sono le vere assenti in tutto questo percorso». precisa sempre il sindaco, che nelle prossime ore scriverà alla Regione per avere una posizione chiara da seguire in merito alla gestione dei mercati.

Nella foto la protesta, pacifica, dei commercianti di Pinerolo un mese fa. Il confronto con Salvai in quel frangente avvenne senza alcun genere di incidente.