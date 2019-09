Bricherasio: tre giorni di festa per la Sagra dell'Uva

Tre giorni intensissimi a Bricherasio per la Sagra dell'Uva entrata ormai nel vivo. Questa sera - venerdì 27 - dalle 20, al PalaUva di piazza Castelvecchio, Sangria Night, apericena a cura della Pro Loco. A seguire serata giovani, con dj set DonCalo, servizio bar e cocktail e, alle 20,45, al Salone polivalente 6° rassegna "Pinareulvin" dei vini DOC pinerolesi, organizzata dal Comune e da Slowfood pinerolese. Domani - sabato 28 - dalle 9, 1ª edizione del concorso estemporaneo "Pittura Bricherasio" e, alle 14,30, escursione guidata alla scoperta del patrimonio storico e naturalistico del territorio, a cura delle Associazioni La Valaddo e Vivere le Alpi. Alle 18,30 apertura ufficiale della Sagra e inaugurazione della mostra ortofrutticola in piazza Castelvecchio; dalle 19, il Comune ripropone la "Piazza del Gusto" - cena di sabato 28 e il pranzo di domenica 29 - sotto il tendone in piazza Castelvecchio. Domenica 29, dalle 9 alle 18, Gran Mercato d'Autunno con i banchi dell'agroalimentare locale, mercatino delle pulci per le vie del paese e "Sicilia in festa". Dalle 14,30 partenza della sfilata dei carri allegorici per le vie del paese, accompagnati, come vuole la tradizione, dalla Filarmonica S. Bernardino. Lunedì 30 serata di chiusura del settembre bricherasiese: dalle 20 apericena al PalaUva di piazza Castelvecchio e, alle 21,30, serata musicale con la Grande Orchestra Pietro Galassi.