Cade dalle scale della sua casa in Sardegna, morto 62enne di Pinerolo

Ha perso la vita nella sua terra d’origine, l’amata Sardegna, Francesco Siccu, 62 anni, pinerolese, da poco in pensione. La tragedia questa mattina, poco prima delle nove, a san Vero Milis, in provincia di Oristano. Dai primi rilievi, pare che l’uomo sia caduto dalla scala della sua abitazione, acquistata da poco, che stava risistemando in attesa di trasferirsi con la famiglia. Ha battuto violentemente la testa procurandosi un trauma fatale. A trovarlo in fin di vita è stata la sorella che ha dato subito l’allarme. I soccorritori del 118 hanno tentato di tutto per rianimarlo ma per Siccu non c’è stato nulla da fare. Sull’episodio indagano i carabinieri della Compagnia di Oristano.