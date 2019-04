25 aprile Pinerolo: questa sera fiaccolata Anpi

La libertà è come l'aria: ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare». Cita il discorso della Costituzione di Piero Calamandrei, il sindaco Salvai, nel messaggio ai pinerolesi in occasione del 25 Aprile, festa della Liberazione. Che si articolerà, anche quest'anno, su momenti diversi. A cominciare da questa sera quando, alle 21, si muoverà da piazza Facta la fiaccolata proposta dall'Anpi del presidente Riccardo Vercelli che toccherà i luoghi della città che testimoniano il sacrificio di tanti combattenti partigiani.

La giornata di domani si avvierà invece alle 9,30 al cimitero urbano di stradale S. Pietro Val Lemina con la funzione religiosa e l'omaggio alle tombe ed al Sacrario dei Caduti per la Resistenza. Faciliterà al solito la partecipazione il bus che, alle 9, da piazza Vittorio Veneto raggiungerà il cimitero per farvi ritorno a funzione finita. In tempo per il corteo, preceduto dalla Banda Ana, che si muoverà alle 10,45, di fronte al Municipio. Farà tappa tra corso Torino e piazza Roma, davanti alla lapide di Ferruccio Parri, per rendere omaggio poi, deponendo corone, ai monumenti ai Caduti ed agli ex Internati e alla Stele ai Caduti per la libertà. Interverranno il sindaco ed altri oratori.

Completeranno i momenti istituzionali, poi, i consueti appuntamenti con la manifestazione "Liberi di fare sport" organizzata dal Comitato Uisp di Pinerolo. Coinvolgeranno dalle 14 alle 18 di giovedì 25 il Parco ed il piazzale Olimpico, il palazzo del ghiaccio e il palacurling, la piscina, varie palestre e strutture del territorio Pinerolese. Sempre giovedì 25, dalle 10, al Circolo Il filo di Canapa di Macello, l'Anpi, con l'Arci, propone un torneo di calcetto contro il razzismo e per i diritti, accompagnato da un pranzo partigiano. Domenica 28, infine, 41º Trofeo della Resistenza di nuoto dalle 8 alle 18 nella piscina comunale.