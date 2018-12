A Pinerolo si apre un weekend al profumo di panettone

Pinerolo entra questo fine settimana nel pieno dello spirito natalizio.

• Senza il profumo di panettone, Pinerolo non sarebbe Pinerolo. Non a caso, al dolce simbolo del pranzo di Natale, è dedicata una delle principali manifestazioni di avvicinamento alle feste. "Panettone in vetrina" porta in città sabato 8 e domenica 9 - nel Foyer e nella Sala Caramba del Teatro Sociale - i grandi nomi del panettone artigianale: un appuntamento per scoprire, assaggiare e acquistare le creazioni di pasticceri provenienti da tutta Italia. Inaugurazione sabato 8 alle 15,30. Orario di apertura: sabato 8 15,30-19; domenica 9 10-18,30. Ingresso gratuito.

• Riapertura storica sabato 8, alle 10, per un luogo chiuso da circa trent'anni. È il Caffè del Teatro Sociale, ingresso da piazza Vittorio Veneto, pronto a ospitare il Christmas Market di Botteghe Aperte, il format che all'Artigianato ha conquistato i visitatori. 17 artigiani artisti proporranno le loro idee regalo l'8 e il 9 dicembre, e poi nei weekend del 15 e 16, 22 e 23 dicembre. Ingresso gratuito, apertura dalle 10 alle 19, con i volontari di Visita Pinerolo impegnati ad accogliere il pubblico. Ingresso libero.

• Babbo Natale e i suoi elfi aspettano i bambini nel magico Villaggio di Natale a cura di To Make Eventi. In piazza S. Donato, tutti i weekend a partire dall'8 dicembre, i piccoli potranno scrivere la loro letterina e imbucarla nella magica cassetta della posta rossa o farla volare nel cielo, appesa ai palloncini dei desideri. Orario: sabato 15-19, domenica e festivi 10-19. Sabato 8 e domenica 9, dalle 16 alle 17, sarà allestita la pista delle macchine a pedali degli elfi.

• Sempre in piazza S. Donato, a cura di Publieco, tutti i venerdì, sabato e domenica da oggi, venerdì 7, fino al 24 dicembre, si apriranno le 22 Casette dei Mercatini di Natale, con tante aziende agricole che proporranno prodotti biologici e naturali, prelibatezze regionali dolci e salate, le creazioni di hobbisti e operatori dell’ingegno, addobbi natalizi, bijoux e accessori. Ci sarà anche un piccolo polo gastronomico per degustare cioccolata calda, vin brulè, frittelle di mele e crêpes.

• Si cala nella magia del Natale il civico Museo etnografico del Pinerolese (Musep). Grazie all'essenziale apporto di Danilo Giuliano che ha reso possibile "Il presepe nella tradizione popolare" in tre rappresentazioni realizzate con elementi tratti dalle sue collezioni. Personaggi raccolti nel tempo, statuine e ambienti semplici della vita quotidiana e della tradizione, in cartapesta, gesso e terracotta spaziando dal 1700 agli Anni ’50 del secolo scorso. La mostra inaugurerà sabato 8 alle 17,30 a Palazzo Vittone e resterà aperto fino al 6 gennaio. Orari: feriali 15-18, sabato 16-18, domenica 10,30-12 e 15,30-18. Ingresso libero.

• Sabato 8 (14,30-18,30) e domenica 9 (10-12,30 e 14-18,30), nei locali di viale della Rimembranza 63 all'interno del parco di Villa Prever, nuova apertura per il Mercatino dell'Anffas Valli Pinerolesi Onlus, associazione di famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale.

• La prima di una serie di visite guidate con l'Associazione Pinerolo e Valli Experience, partirà dall'Ufficio del Turismo sabato 8, alle 10, sul tema "Scopri Pinerolo e l'antica tradizione del mercato". Costo: 5 euro. Info e prenotazioni: tel. 348 844.0731.

• Inaugura sabato 8 alla sede Ana di via Brignone 9, il tradizionale Presepe meccanico degli Alpini, che sarà aperto tutti i giorni dalle 15 alle 18. Ingresso libero. Info e prenotazioni per gruppi e scuole: tel. 331 646.4097.