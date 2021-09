Pinerolo: fine settimana denso di manifestazioni cultura, vetrine e "Festa dell'Appartenenza"

Fine settimana ricco di eventi a Pinerolo che fanno da prologo alla tradizionale Rassegna dell'Artigianato che partirà la prossima settimana e a un settembre come tradizione densissimo di appuntamenti.

Oggi

Si parte oggi con la "Notte delle muse" la kermesse culturale che pone al centro i musei civici rfinalmente ritornati disponibili ai visitatori nella nuova versione inaugurata ieri, dopo circa un anno di chiusura.

Opere viventi (impersonate da attori, ballerini e musicisti) interverranno con esibizioni sul tema "Vincere la paura": un racconto in otto tappe museali per far (ri)scoprire alla comunità il patrimonio di storie, arte, conoscenze che conservano. Le esibizioni - realizzate da Maia Events che ha curato il progetto - sono state pensate affinché si inseriscano in maniera coerente e armoniosa con le collezioni di ciascun museo. I musei (civici e non civici) che ospiteranno le opere viventi della Notte delle Muse sono: Civico Museo didattico di scienze naturali Mario Strani; Civico Museo etnografico del Pinerolese; Collezione Civica d'arte; Museo Civico di arte preistorica; Casa del Senato; Museo Diocesi di Pinerolo; Museo Storico del Mutuo soccorso; Museo storico dell'Arma di Cavalleria.

Domenica

Dalle 9,30, torna "Vetrine del Pinerolese" in corso Torino, chiuso al traffico per l'occasione. Promossa da Cna Commercio e Associazione Commercianti ed Esercenti del Pinerolese, l'iniziativa mette a disposizione dei negozi uno spazio sulla via, in pieno centro, a prezzi ridotti rispetto alle passate edizioni, per tener conto del grave momento di difficoltà che il settore del commercio sta vivendo.

Dalle 10 lungo i viali di piazza Vittorio Veneto (piazza Fontana) ri saranno presenti gruppi e associazioni del Pinerolese che presenteranno le loro attività, intratterranno i presenti con giochi e gadget; si apriranno gli stand e i Tamburini di Pinerolo animeranno corso Torino e si incammineranno fino all'ex seminario.

Alle 10, in occasione della "Giornata dell'appartenenza" promossa dalla Diocesi di Pinerolo nel cortile del seminario, avrà inizio la caccia al tesoro "A naso in su per Pinerolo", a cura del Lions Club Pinerolese Host e Pinerolo Acaja (iscrizioni a [email protected] versando 10 euro a equipaggio da Mirafiori Sport, via Montegrappa 19).

L'associazione Arti e Tradizioni Popolari e Consorzio Vittone ha allestito inoltre due mostre sotto i portici del cortile del seminario, dalle 10,30: "Mille anni di Mercati a Pinerolo" e "Nel segno del sacro". Dalle 15,30 concerti della Corale Amici di Giò, del Coro Bric Boucie Ana di Pinerolo, della Banda musicale Ana di Pinerolo. Tutto il giorno animazione dei Nasi Rossi, scuole di danza e avvicinamento al pony. Alle 18 la premiazione della caccia al tesoro. Alle 18,15 saluto del vescovo Olivero e del sindaco Salvai, alle 18,30 celebrazione della Messa a cui seguirà la consegna del riconoscimento "Testimoni del tempo".