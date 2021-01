Scuola in Piemonte: elementari e medie partono in presenza il 7. Per le superiori tutto in didattica a distanza fino al 16.

Nelle scorse ore è arrivata l'ufficialità: il presidente Alberto Cirio firmerà un'ordinanza regionale che imporrà la didattica a distanza al 100% per gli istituti superiori dal 7 al 16 gennaio. Da lunedì 18 gli studenti delle classi superiori potranno tornare a lezione in presenza, condizionale d'obbligo perché tutto dipenderà anche dall'andamento del contagio: «la situazione epidemiologica impone ancora prudenza» ha dichiarato il governatore piemontese. Sul piano delle altre regioni si procede per ordine sparso: Friuli e Marche per esempio faranno slittare il ritorno in classe in presenza a dopo il 31gennaio.

In Piemonte per le scuole primarie e secondarie di primo grado invece la situazione sembra essere definitiva: con il piano "Scuola sicura" tutti gli studenti di elementari e medie potranno tornare a lezione in presenza a partire già da giovedì 7,a Pinerolo con anche il servizio mensa garantito.