Pinerolo: la viabilità del centro cambia per il sabato sera

Arrivano gli sviluppi delle modifiche alla viabilità per le strade del centro di Pinerolo durante il sabato sera. Dopo la prima prova di chiusura al traffico per corso Torino sabato scorso l'Amministrazione ha deciso di raddoppiare.

Già da questa sera e per tutti i sabato di giugno, dalle ore 19 fino all'1 di notte il traffico sarà chiuso per corso Torino (tratto portici), via Chiappero e il tratto di via Saluzzo adiacente a Piazza Barbieri. In questa fascia di orari i bar e i locali potranno allargare i loro dehors e i commercianti avranno la possibilità di esporre la merce con piccoli stand ad un metro dalla vetrina. Il servizio di sicurezza è garantito dai volontari della Pro Loco di Pinerolo, Vigili Urbani e Polizia Amministrativa.

Si mantengono anche le disposizioni per la chiusura del traffico in altre vie:

- via Bertacchi; per tutta la settimana dalle 19 alle 23.

- piazza Facta, piazza Tegas e via Trieste fino all’intersezione con via del Duomo; per tutta la settimana dalle 19 alle 2 di notte.

- tratto di via Savoia tra piazza Vittorio Veneto e piazza Facta; per tutta la settimana dalle 7 fino alle 19.