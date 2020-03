Regione ai sindaci sulla Pinerolo-Torre Pellice: «La ferrovia non ripartirà»

La Regione Piemonte non ritiene prioritario ripristinare la linea Pinerolo-Torre Pellice e quindi non intende finanziare il ripristino della linea. E' quanto ha spiegato, mercoledì incontrando i sindaci interessati alla tratta (presenti anche i consigliere regionali Marin, Canalis e Sarno), l'assessore regionale ai trasporti Gabusi, che lo ha poi ribadito rispodendo alle domande dell'Eco (intervista integrale sul prossimo numero). «La Regione non intende finanziare il ripristino da parte di Rfi (la società che gestice la manutenzione delle reti ferroviarie) per cui la tratta non verrà inserita nel contratto di servizio del nuovo gestore del sistema ferroviario metropolitano, Trenitalia» ci spiega l'assessore che poi assicura: «L'incontro con i sindaci è stato cordiale, ho riscontrato da parte loro comprensione per la scelta della Regione e si è ragionato su possibili alternative». Come anticipato sul numero in edicola dell'Eco del Chisone i sindaci si sono dati disponibili a produrre un progetto di massima per realizzare sul sedime una pista dedicata per bus su gomma a basso impatto ambientale, progetto a cui dovrebbero lavorare il Politecnico e in Centro Acea per l'innovazione tramite il collegato consorzio Cpe. «E' un progetto di estremo interesse su cui la Regione sarebbe disposta a investire» sottolinea Gabusi.

Su questa svolta dovrebbe esprimersi con un comunicato il Comitato "Treno vivo" che ieri ha partecipato a un incontro in Municipio a Torre Pellice.