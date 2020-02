Luserna San Giovanni vieta i falò valdesi

Luserna San Giovanni ha stabilito il divieto di accendere fuochi la sera del 16 febbraio in occasione della festa valdese. La decisione tiene conto dello stato di massima pericolosita' su tutto il territorio della Regione Piemonte emesso dalla Prefettura di Torino dieci giorni fa. Come di consueto al Comune erano pervenute numerose richieste di accensione fuochi dalle varie frazioni lusernesi per la sera del 16. La violazione del divieto comporterà una sanzione di 400 euro. Negli altri Comuni della Val Pellice, la decisione di accendere o meno i fuochi - anche in aree poste lontano dai boschi e con adeguata sorveglianza - verrà presa di concerto con le locali chiese valdesi nelle prossime ore.