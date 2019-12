Ciclocross amatoriale, domenica 15 a Villafranca Piemonte. Si svolge il campionato provinciale torinese alle 12 (Bar Lume Via Caduti per la libertà) e1ª partenza alle 13,30 per la categoria Amatori 2° Fascia, seconda partenza alle 14.45 per gli Amatori di 1ª fascia (giovani). Il percorso si articola su strade e sentieri lungo la riva destra del Po (verso Moretta), con Premi per tutti. Sono Ammesse M.T.B. con modifica.