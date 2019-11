Maltempo: le scuole che domani rimarranno chiuse

Domani, lunedì 25 novembre, a causa del maltempo che si è abbattutto in questi giorni sul Piemonte, le scuole di ogni grado rimarranno chiuse nei Comuni di Cardè (dove si registra la situazione più preocucpante con oltre un metro d'acqua nel centro del paese), Villafranca Piemonte, Vigone, Cercenasco, Pancalieri, Cavour, Garzigliana, Campiglione Fenile, San Secondo di Pinerolo, Osasio, Castagnole, Piobesi e Candiolo; in Val Pellice, niente lezioni a Bibiana, Bricherasio e Luserna; nel Cuneese hanno già deciso per la chiusura, Moretta, Bagnolo Piemonte, Barge, Sanfront, Paesana, Martiniana Po e Revello. Blocco scolastico anche a Lombriasco (dall'asilo alle Superiori), a Carignano e Carmagnola (istituti che interessano i giovani lombriaschesi).

A Pinerolo saranno chiuse le scuole superiori. La decisione non riguarda altri ordini di scuole.

Scuole aperte. Situazione sotto controllo invece in Val Chisone, dove i danni sono più contenuti e si confida nel miglioramento delle condizioni meteo previsto per domani. Al momento non ci sono indicazioni di possibili chiusure per l'istituto Marro di Villar Perosa e il Gouthier di Perosa, idem per Prarostino, Cumiana e Giaveno (nonostante oggi in Val Sangone ci fosse l'allerta rossa).

La situazione però è in divenire e nelle prossime ore i sindaci potrebbero prendere decisioni di segno diverso (di cui daremo conto).

Ultimo aggiornamento: 19:08 del 25/11/2019