Maltempo: A San Germano Chisone possono rientrare a casa quattro famiglie su otto alloggi evacuati

A San Germano Chisone i funzionari della Regione Piemonte hanno eseguito il sopralluogo per valutare le frane e le condizioni del condominio di via Vittorio Veneto, in cui 8 alloggi erano stati evacuati dopo che il Risagliardo aveva “portato via” una parte di cortile (nella foto in alto) compromettendo le fondamenta dell’edificio e la sicurezza degli abitanti.

«Gli incaricati stanno lavorando al progetto del condominio e poi appena riceveremo il via libera della Regione partiremo con la messa in sicurezza dell’edificio - ha spiegato il sindaco di San Germano Flavio Reynaud -. Intanto le famiglie che vivevano in quattro degli otto alloggi evacuati hanno avuto il via libera per rientrare nelle rispettive abitazioni. Si tratta degli alloggi più lontani dal Risagliardo, mentre per quanto riguarda i quattro ancora inagibili, non erano tutti abitati». Nella foto in basso, il cortile coperto da teli come misura urgente per limitare ulteriori danni.

La notizia che almeno parte degli abitanti abbia la possibilità di fare rientro a casa è positiva a fronte della possibilità che si profilava di una inagibilità più prolungata. Ora si attendono ulteriori evoluzioni per quanto riguarda gli altri danni che hanno interessato il territorio comunale.

Il Comune era stato tra quelli maggiormente colpiti con frane e cedimenti che hanno coinvolto strade e borgate. In borgata Burno, dove una frana aveva praticamente travolto una parte della borgata con terra, tronchi e detriti, un edificio è stato dichiarato inagibile dopo il sopralluogo. In questo caso non si tratta della prima abitazione dei proprietari.

Il costo complessivo dei danni a San Germano è molto elevato, con costi probabilmente superiori al milione di euro. Intanto avranno luogo regolarmente nella giornata di domani le celebrazioni inerenti al 25 aprile.

A PRAMOLLO (157 PERSONE ISOLATE) SI CELEBRA IL 25 APRILE

Anche a Pramollo le celebrazioni avranno regolarmente luogo nonostante il momento di grande difficoltà. Il cedimento stradale ha infatti bloccato l’unica strada che collega il fondovalle con 15 borgate, per un totale di 157 persone isolate.

L’Amministrazione sta lavorando per trovare soluzioni alle numerose problematiche che stanno emergendo, partendo dai trasporti naturalmente e proseguendo ad esempio con lo smaltimento dei rifiuti e la consegna della posta.

«Nonostante le difficoltà abbiamo deciso di celebrare regolarmente il 25 Aprile - ha spiegato l’assessore Fulvio Da Rold -. Confermare questa celebrazione è molto importante soprattutto in un momento di difficoltà come quello che stiamo affrontando. La popolazione sta rispondendo bene ai disagi, sono tutti disponibili e collaborativi, oltre che comprensivi rispetto allo sforzo che si sta facendo».

