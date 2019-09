Usseaux fiorita: medaglia d'oro al concorso mondiale "Communities in bloom"

Serata da ricordare per Usseaux, quella appena trascorsa: in Canada alla premiazione del concorso internazionale Communities in bloom, il Comune dell'alta Val Chisone ha ottenuto la medaglia d'oro e cinque fiori nella categoria dei paesi sotto i tremila abitanti, il massimo risultato possibile. A ritirare il premio era presenti il vice sindaco Giorgio Bertea e l'assessore Lidia Sallen (in foto).

A caldo il sindaco Andrea Ferretti ha commentato: «Un risultato incredibile, mi vien difficile crederci, ma un risultato che dimostra quanto valore c’è nei nostri borghi e nei nostri territori che non hanno eguali al mondo. Un risultato che gratifica la nostra piccola comunità e il grande lavoro svolto da tante persone».