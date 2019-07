Pinasca: smarrito a Serremarchetto, escursionista recuperato dall'elicottero dei Vigili del fuoco

I vigili del fuoco del comando provinciale di Torino sono intervenuti oggi pomeriggio intorno alle 17 per soccorrere un escursionista che aveva perso l'orientamento. In borgata Serremarchetto, frazione di Pinasca all'imbocco della Val Chisone, un uomo durante un'escursione ha smarrito il percorso per rientrate a valle. La sala operativa dei Vigili del Fuoco è riuscita a determinare le coordinate geografiche attraverso la richiesta telefonica d'aiuto dell'uomo. Le squadre "71" Pinerolo, volontari di Luserna e Saf (Speleo alpino fluviale) della centrale Torino hanno iniziato le operazioni di ricerca via terra. Nel frattempo l'elicottero "Drago 63" del reparto volo Piemonte dall'alto ha individuato la persona e calato un soccorritore Saf. Con un verricello l'uomo è stato imbarcato a bordo in buone condizioni seppur provato ed affaticato.