Idee per Capodanno: occitano, solidale o pirotecnico

Il 31 dicembre arriva con un carico di appuntamenti, tra musica, danza e un po' di solidarietà. Per chi è in cerca di un'idea, ecco qualche proposta nel Pinerolese.

Fenestrelle

Capodanno a passo di danza nel cuore delle montagne piemontesi. È la ricetta di "Ballinquota", Festival di danze folk che si svolgerà da venerdì 28 dicembre a martedì 1º gennaio all'albergo Prà Catinat di Fenestrelle. Si potrà partecipare a stage di danza, con gruppi provenienti dall'Occitania al Nord Europa.

Giunta alla sesta edizione, la rassegna permette, a partire dal mattino, di sperimentare danze popolari da Guascogna, Bretagna, Svezia e Sardegna, e in serata concerti dal vivo. Costi: stage, cena, balli e concerti, prima consumazione 85 euro a serata; pacchetti ridotti a 30 e 15 euro. Prenotazioni: tel. 0121 884.884 o 339 180.9537 o scrivere a info@pracatinatbm.it.

Inverso Pinasca

Per chi ama le danze popolari, l'associazione Noi e il mondo organizza un Capodanno occitano. Lunedì 31, dalle 22 nel Salone polifunzionale di piazza Libertà 7, fine dell'anno sulle note dei Balacanta e di Dino Tron & Aqui Occitania. Info e prenotazioni: tel. 348 729.3196.

Pinerolo

• Capodanno in autogestione al circolo Arci Stranamore di via Bignone. Lunedì 31 il circolo resta chiuso per ospitare la festa dei soci. Per partecipare, occorre portare un piatto da condividere. Contributo di 10 euro per tovaglie, piatti di plastica, panettoni, pane e spese varie. Prenotazioni di persona durante l'orario di apertura, fino a esaurimento posti.

• Ritorna puntuale il Capodanno in piazza, buona tradizione ormai da anni in città. Dalle 22,30, piazza Vittorio Veneto si scalderà sulla playlist selezionata da dj Luke, con uno spettacolo di magia comica e sculture di palloncini per i bimbi realizzate da Mago Pongo. Dalle 23 all'1, panettoni, spumante e bibite per tutti, proprio di fronte al Teatro Sociale. A mezzanotte, spettacolo piromusicale con Setti Fireworks. Ingresso gratuito.

Rivoli

Capodanno a teatro a Rivoli, al Teatro San Paolo, con la commedia "Strani Amori". Lo spettacolo inizia alle 21,45 e alla mezza si brinda con gli artisti della compagnia Comedy Academy. Info e prenotazioni: tel. 339 387.0384 o 338 113.8667. Biglietti: primo settore 45 euro, secondo settore 40.

Sestriere

Il 31, allo scoccare della mezzanotte, sulle piste da sci del colle di Sestriere, spettacolo pirotecnico di Capodanno.

Torino

Capodanno al Sermig, con il "Cenone del digiuno" e la "Marcia della Pace" di fine anno: due appuntamenti entrati ormai nella tradizione del Sermig - Arsenale della Pace di Torino. Il Capodanno chiuderà idealmente il Centenario dalla fine della Grande Guerra in un luogo simbolo: l’Arsenale di Torino, una delle fabbriche di armi più importanti di quel conflitto. Il tema "Dalla Guerra alla Pace" sarà approfondito attraverso musica, parole, momenti di riflessione, testimonianze. Dalle 20,30, il Cenone del digiuno animato. L’equivalente in denaro che i partecipanti avrebbero speso per la festa di Capodanno sarà devoluto ai progetti promossi in tutto il mondo dal Sermig. Seguirà la Marcia della Pace fino al Duomo di Torino per la celebrazione della Messa di mezzanotte con l’arcivescovo Nosiglia. Sabato 29 piccola anteprima con la Marcia della Pace dei bambini e dei ragazzi di Porta Palazzo, con partenza alle 15 dall’Arsenale della Pace e arrivo in piazza Alimonda. Info: tel. 011 436.8566 o su www.sermig.org.