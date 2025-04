Curling, hurra' pinerolese ai campionati italiani junior uomini e donne

Fine settimana trionfale per il curling piemontese con tanto pinerolese su ghiaccio. A Cembra, in Trentino, Sono arrivato per MJ Academy i titoli nazionali sia al maschile che al femminile nella categoria Junior. Perentorio il successo del Team Gilli (Enrico Santopaolo, Francesco Vigliani, Andrea Gilli, Stefano Gilli e Fabio Fernando Carlisano) che nella finale per l’oro ha superato per 10-6 il Bormio Curling e collezionato così un percorso netto di nove vittorie in altrettante gare nell’arco della stagione. Scudetto anche al Team Mariani: dopo l’argento agli Assoluti, Rachele Scalesse, Letizia Gaia Carlisano, Lucrezia Grande e Rebecca Mariani (accompagnate, così come i colleghi maschi, da Alberto Pimpini) hanno colto il metallo più pregiato nella finale Junior con la Dolomiti Zambelli Fontel vinta per 6-3. Per azzurre ed azzurri un ottimo viatico verso Il Mondiale junior previsto a Cortina e valido da test event olimpico.