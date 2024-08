Per il Premio di Poesia e Fotografia Airali autori da tutta Italia

Non solo Piemonte, ma anche Puglia, Emilia Romagna, Sicilia, Abruzzo, Campania, Liguria e Lazio: hanno partecipato un po' da tutta Italia i vincitori del Premio Nazionale di Poesia e Fotografia promosso dal Circolo Ricreativo Airali di S. Secondo, quest'anno alla sua 31sima edizione.

La classifica dei vincitori (che potete scaricare qui) è stata resa nota dal direttivo nei giorni scorsi, ma i poeti che si sono cimentati in italiano o piemontese sul tema fisso "Sorsi di felicità" o in tema libero e i fotografi (sezioni tema fisso e libero) verranno premiati insieme a quanti hanno ricevuto menzioni d'onore, segnalazioni al merito e premi speciali domenica 15 settembre alla sede di via Airali Superiori 1, nell'ambito della "Settimana della Cultura". Al suo terzo anno e forte di due edizioni di grande riscontro, questo altro evento organizzato dal Circolo prevede sette giorni di appuntamenti a sfondo culturale, con ospiti di spicco come la zoologa Mia Canestrini (autrice di "La ragazza dei lupi", nota al pubblico televisivo e radiofonifco) e alcuni campioni di ciclismo con tecnici e preparatori atletici del territorio.

Nella foto, un momento della premiazione della scorsa edizione del Premio Airali, al Castello di Miradolo.