Olimpiadi: Andrea Vavassori batte Pedro Martinez, più tardi il doppio

Andrea Vavassori a sorpresa supera il numero 45 del mondo, lo spagnolo Pedro Martinez al terzo set (6-4, 4-6, 6-4) e si qualifica al secondo turno, dove affronterà Casper Ruud, norvegese numero 8 del mondo. Sullo stesso campo, tra due match, Andrea tornerà in campo con Simone Bolelli per l’esordio in doppio.