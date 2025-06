Post-olimpico: Skidome a Cesana? Pragelato avrà biathlon e ski-roll ma pensa ad altri interventi

Pragelato si appresta a diventare sede del centro federale delle discipline nordiche(abbinando alla pista di fondo un anello per lo skiroll ed il poligono del biathlon). Ma, in riva al Chisone, ci sono altre progettualità volte a rendere vivo l’intero sito dei trampolini. Durante l’incontro odierno svoltosi a Cesana Torinese, i due sindaci dei comuni destinatari complessivamente di 18 milioni di euro(serviranno a chiudere per sempre la partita di Torino 2006)hanno anche illustrato i progetti delle rispettive amministrazioni circa la trasformazione delle “venues”. A Cesana, il sindaco Daniele Mazzoleni spinge per la realizzazione di uno skidome, che dovrebbe sorgere(servirebbero 60 milioni di euro) al posto dell’attuale pista di bob, “eco-mostro” destinato alla demolizione. A Pragelato, invece, “5,2 milioni provenienti dalla legge 56 e dalla Regione Piemonte renderanno possibile appaltare i lavori per la nascita del poligono di biathlon e della pista di ski roll” – illustra il sindaco Massimo Marchisio. Uno studio di fattibilità commissionato dal Comune indica una serie di altri interventi per i quali andrà trovata copertura finanziaria. Si tratta non solo delle opere (stima 3 milioni di euro) necessari alla riapertura dello Ski Jumping Hotel. Marchisio ha parlato della creazione di un museo olimpico nella parte alta del trampolino, della riattivazione della seggiovia per i saltatori(funzionale agli allenamenti degli sci club di discesa) ed anche – verso il parterre- di uno spazio per ospitare installazioni permanenti di arte moderna.

Servizio sul prossimo numero de l’eco del chisone