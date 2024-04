A Vigone il mega raduno dei centri anziani di Piemonte e Valle d'Aosta

Questa mattina centinaia di persone hanno invaso Vigone per il Raduno dei Centri Incontro Anziani del Piemonte e della Valle d’Aosta. Accolti dal sindaco Fabio Cerato e dall’Amministrazione comunale, dal presidente del Centro Anziani di Vigone (che quest'anno festeggia i 40 anni dalla nascita) Mario Partiti, dalla presidente della Pro Loca, Paola Salvai, e dal direttivo dei Centri Incontri Piemonte (C.I.P.) che, insieme, hanno organizzato l’evento. Atteso anche il presidente Cirio.

Dopo la sfilata e la messa, seguirà il saluto del sindaco e delle autorità; alle 12.15 il trasferimento degli ospiti nei vari ristoranti di Vigone e dintorni. Oggi pomeriggio, tra le 15.30 alle 15.45, trasferimento al Museo del cavallo, in piazza Vittorio Emanuele II a Vigone, per la premiazione dei presidenti dei Centri di Incontro. Seguirà, nello stesso luogo, un intrattenimento danzante. In alternativa, chi lo vorrà, potrà recarsi in visita turistica a tre luoghi storici di Vigone: la chiesa di S. Maria del Borgo, il Teatro Selve e la Biblioteca Storica “Luisia” in via Umberto I.

Foto Bussolino