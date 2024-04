Domani, attesi in mille a Vigone per il raduno dei centri anziani di Piemonte e Valle d'Aosta

Circa mille persone arriveranno domani, sabato 27, a Vigone per il Raduno dei Centri Incontro Anziani del Piemonte e della Valle d’Aosta. Accolti dal sindaco Fabio Cerato e dall’Amministrazione comunale, dal presidente del Centro Anziani di Vigone, Mario Partiti, dalla presidente della Pro Loca, Paola Salvai, e dal direttivo dei Centri Incontri Piemonte (C.I.P.) che, insieme, hanno organizzato l’evento. Una festa che avviene in città, presente anche il Governatore del Piemonte Alberto Cirio, in occasione del quarantennale di fondazione del Centro Anziani di Vigone, che è stato inaugurato nel 1984.

Il programma prevede: l’arrivo dei bus dalle ore 8 alle 9; dalle 9.30 alle 10.15 le foto dei gruppi; alle 10.30 la sfilata per le vie di Vigone, accompagnanti dalla Banda Musicale “La Vigoneisa” con le Majorettes; alle 11 la Messa nella chiesa di S. Maria del Borgo, alla quale seguirà il saluto del sindaco e delle autorità; alle 12.15 il trasferimento degli ospiti nei vari ristoranti di Vigone e dintorni. Hanno aderito, per il pranzo: “La Cucina Piemontese”, presente con un catering anche a Stella di Macello, “Il SottoSopra” nella sede del Rondello e il “Parlapà” a Vigone, oltre a “Il Centro” di Cercenasco.

Al pomeriggio, tra le 15.30 alle 15.45, trasferimento al Museo del cavallo, in piazza Vittorio Emanuele II a Vigone, per la premiazione dei presidenti dei Centri di Incontro. Seguirà, nello stesso luogo, un intrattenimento danzante. In alternativa, chi lo vorrà, potrà recarsi in visita turistica a tre luoghi storici di Vigone: la chiesa di S. Maria del Borgo, il Teatro Selve e la Biblioteca Storica “Luisia” in via Umberto I.