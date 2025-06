Pinerolo e comuni interessati dal Giro NextGen: domenica 22 occhio alle chiusure del traffico

Domenica 22, per l'ottava e ultima tappa del Giro d'Italia Next Gen di ciclismo Under 23, ogni Comune attraversato adotta modifiche alla viabilità. Una serie di misure che riguarda soprattutto Pinerolo e l’anello (Pinerolo, Cappella Moreri, San Secondo, Prarostino, San Secondo, Pinerolo) di circa 22 km da ripetere due volte.



PINEROLO

Corso Torino sarà chiuso al traffico veicolare dalle ore 6 alle 20.

Piazza Vittorio Veneto ospiterà le aree hospitality di partenza e arrivo: sarà quindi vietata la sosta e il transito per tutta la giornata, a partire dalle 6.

Via Saluzzo sarà chiusa al traffico dalle 11.30 alle 12.15, in concomitanza con la partenza ufficiale(Km 0 ponte Chisone), per poi essere richiusa dal momento dei due passaggi previsti in uscita da Pinerolo verso Bricherasio (ore 13.30 circa e fino al termine del secondo passaggio, ore 14.40 circa)

Nei passaggi cittadini (a partire dal rientro dei ciclisti su via Martiri del XXI intorno alle ore 14.00), è prevista la chiusura totale dell’anello urbano del percorso a partire dalle ore 13.30 fino alle 16 circa, al fine di consentire il doppio passaggio e l’arrivo in totale sicurezza.

In vista del passaggio del Giro, a causa dell'impossibilità degli autobus di transitare, il Movicentro sarà chiuso e con partenze e arrivi dei bus per Torino ed altre località previsti alla stazione Olimpica.

Via XVII febbraio: accesso principale per il territorio all'ospedale sarà chiusa in modo dinamico per consentire sempre l’accesso al Pronto Soccorso dell’ospedale Agnelli.

L’Amministrazione Comunale invita cittadini, residenti ed esercenti a programmare con anticipo eventuali spostamenti.

COMUNI ATTRAVERSATI

Nei Comuni in cui transita la corsa circa mezz'ora di chiusura. Ampio giro pinerolese con sconfinamento in provincia di Cuneo, dopo il via alle 12,10. Passaggi a Bricherasio (esterno), Bagnolo, Barge (12,42), Crocera. All'interno di Villafranca per un traguardo volante, toccando le vie Cavour, corso Wuillermin, via Roma, via San Sebastiano e via Vigone. Quindi circonvallazione vigonese e interno di Cercenasco, Scalenghe, Airasca, Volvera, Piossasco (via Volvera e via Pinerolo), bivio Cumiana e bivio Frossasco.

CIRCUITO FINALE CHIUSO TRA 13,40 E 15,10

Dalle 13,40 alle 15,10 chiude l'anello stradale Pinerolo, S. Secondo(Sp 161), Cappella Moreri, Sp 164, San Secondo, via Lombarda, via Massera, Prarostino, Sp 165, Sp 164, S. Secondo (via Castel del Lupo, via Ex deportati e internati, via Cagni, via Pinerolo), Miradolo, Pinerolo.

LE VIE TOCCATE IN PINEROLO

Dopo via XVII Febbraio la corsa interessa via Fenestrelle, piazza Santa Croce, via Trento, via Principi d'Acaja, piazzale S. Maurizio, viale De Amicis, via Savorgnan d'Osoppo, via Rossi, via Cambiano, viale Cavalieri d'Italia, piazza Garibaldi, una breve porzione di corso Bosio, corso Torino con rotatoria in contromano, proseguendo fino sotto il traguardo, posto all'altezza di piazza Cavour