Calcio: la Piossaschese vince la Coppa di Seconda e Terza categoria

L'atto conclusivo della Coppa Piemonte di Seconda e Terza Categoria (comitato di Pinerolo) si è disputato in Via Beale a Giaveno e tra la Piossaschese ed il Villar Perosa ha la meglio il collettivo di Piossasco che si impone di misura (3-2 il risultato finale) dopo un'altalena di emozioni. Piossaschesi in vantaggio nelle primissime battute del match grazie a Maiello abile a massimizzare il lavoro svolto in pressione offensiva da Billitti per poi involarsi verso il portiere avversario ed insaccare. Villar che non ci sta e perviene al pareggio a stretto giro con Tosello ma, in chiusura di primo tempo, i valligiani si trovano in inferiorità numerica per la opinabile espulsione comminata per somma di ammonizioni a Baù.

Con l'uomo in più la Piossaschese ripassa avanti su sviluppi di tiro dalla bandierina grazie a puntata architettata dalla distanza e targata Dominietto. Il nuovo pareggio villarese trova genesi sempre dalla lunetta del corner ed è Tosello, di testa, a battere Leni. Si passa pertanto all'extra time e la finalissima viene decisa a quattro minuti dallo scadere con bomber Ingrao innestato da Genesio a regalare la gioia più grande a mister Morone la cui soddisfazione è palese "Se si pensa che questo è un gruppo nato cinque mesi fa questa vittoria ha un gusto davvero magico. I ragazzi hanno creato nello spogliatoio un'alchimia pazzesca, si aiutano, chi non gioca o non viene convocato è sempre presente. Personalmente è la mia prima esperienza da allenatore di una prima squadra ma sul rettangolo verde scendono giocatori che mi fanno sentire parte delle sfide anche se, almeno per ora, a causa di un infortunio ai crociati, il mio posto è in panchina. Siamo una matricola, è vero, ma anche in campionato abbiamo fino ad ora figurato molto bene con tutti. Vogliamo dire la nostra e lo faremo, sicuramente anche nelle final four del comitato di Torino".

Villar Perosa che può anche recriminare per un gol annullato a Massello in chiusura di partita e decide, infine, di disertare la cerimonia di premiazione. Nel comitato di Seconda e Terza categoria di Torino accede alle semifinali il Beiborg che, dopo il pareggio 2-2 all'andata, regola il Lenci in casa (2-1) con i gol di Andrea Grandelli e Kpokpa.