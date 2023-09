Gemellaggio Vinovo-Casalbore

Partecipazione record per il rinnovo del gemellaggio tra Vinovo e Casalbore, realizzato ufficialmente nel 2011, diverse le autorità e associazioni presenti ( compresa la Filarmonica Verdi con intermezzi musicali) oltre a tanti cittadini e una folta delegazione di Casalbore. La contemporanea Sagra dei Cicatielli è stata l'occasione per promuovere le giornate di incontro fra le comunità . Alberto Cirio e Andrea Tronzano rappresentanti della Regione, da Cirio una visita lampo in cui ha spiegato che " grazie dell' invito, doveroso essere presenti ad un momento di festa ma non solo. Questa regione è grande e forte grazie ad un' unione di culture, costruita dai piemontesi e da chi si è trasferito per lavoro. Lasciare la propria terra non è facile ma mantenere i legami con la bella terra di origine è prezioso e pensando al periodo COVID, oggi essere qua è un momento straordinario".



Sindaco di Casalbore

Emilio Salvatore: “sono sindaco da 4 mesi, riceviamo una bellissima accoglienza e la presenza del presidente Cirio e una chicca aggiuntiva. C'è feeling fra le comunità iniziato anni '60 e durerà nel tempo, oggi è una giornata straordinaria che segna l' impegno a riprendere e intensificare i rapporti per allargare i reciproci orizzonti. Vinovo è una seconda casa per noi Casalboresi, ricostruire la vita altrove non è mai facile ma va riconoscenza al territorio che ha accolto".



Sindaco di Vinovo



Gianfranco Guerrini: “Grazie agli enti regionali presenti e alle parole di Cirio, Vinovo ha due gemellaggi che simboleggiano la nostra nazione. Con Luque simbolo di un paese dove andavamo i nostri emigranti, ed uno con Casalbore da dove sono arrivati diversi immigrati. Ringraziamento per l'associazione Marechiaro in Piemonte - Irpini in Piemonte per organizzazione di eventi con prodotti campani e che ottengono grande successo".

Altri momenti sul palco



Diversi gli altri interventi fra cui l'assessore Chiara Carlotta Sandrone " ricorderò di questi giorni il calore del sud", Giuseppe Lambiase presidente dell' associazione "in Marechiaro ci sono più piemontesi che Irpini e questo significa unione", ripercorsa la storia del gemellaggio e del monumento simbolo, scambio di doni - gastronomici e non solo - fra le autorità. In particolare Marechiaro in Piemonte ha realizzato una miniatura del monumento.alpresidente della Pro Loco di Casalbore. Un pomeriggio intenso condotto da Aldo Alessiato ed Elisabetta Busso, una giornata significativa in modo profondo nella storia dei due paesi.