Crissolo: a Pian della Regina è in corso la festa della Lega in Piemonte con il Ministro Calderoli

Al Pian della Regina, Crissolo, è in corso da questa mattina la festa della Lega in Piemonte: tradizionale appuntamento con la festa del partito, versione rimaneggiata degli incontri nati con Bossi alla sorgente del Po, a Pian del Re, negli anni Novanta. Meno di duecento persone sono salite ai piedi del Monviso per accogliere, alle 10,30, l'arrivo di Roberto Calderoli, Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, con il segretario nazionale del Piemonte Riccardo Molinari e il senatore Giorgio Bergesio. Tra i presenti anche il consigliere regionale Paolo De Marchi in rappresentanza del saluzzese.

Autonomia, montagna e Province al centro del convegno che ha rappresentato il punto focale dell’evento allestito sul piazzale antistante la Baita della Polenta. Il ministro Roberto Calderoli: «Dopo un percorso iniziato 22 anni fa, stiamo per arrivare ad una legge che permetterà alle Regioni di acquisire ulteriori forme di autonomia».