Esercito: il 3° Reggimento Alpini si addestra sulle montagne dell’Adunata di Biella e la 35ª Compagnia marcia dal Santuario di Oropa

Le Truppe Alpine dell’Esercito hanno iniziato la settimana della 96ª Adunata Nazionale Alpini di Biella con una giornata simbolica, quella di oggi (lunedì 5 maggio), dedicata all’addestramento in montagna: la 35ª Compagnia del 3° Reggimento Alpini si è dedicata ad un’ascensione partita dal Sacro Monte di Oropa, monumento tra i simboli della città ospitante e bene iscritto nel Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, per raggiungere il Lago del Mucrone, a 1900 metri di altitudine. Pioggia battente per tutti i 9 km del tracciato: zaino sulle spalle ed arma al seguito. Nel corso delle fasi iniziali dell’escursione sono stati impiegati droni da ricognizione.

Prima di mettersi in marcia in testa agli Alpini, il colonnello Daniele Simeoni, comandante del 3° Reggimento di Pinerolo, ha deposto una corona floreale sul monumento ai Caduti presso il Santuario, accompagnato da un rappresentante della Sezione di Biella dell’Associazione Nazionale Alpini, in presenza di una delegazione della Sezione di Pinerolo, che ha successivamente accompagnato la 35ª Compagnia nella salita.

Le attività di oggi hanno coinvolto diversi giovani militari appena giunti al reggimento, i quali domenica prossima saranno tra i protagonisti della sfilata conclusiva dell’Adunata, che si aprirà con la Bandiera di guerra del 3° Alpini seguita da due compagnie d’onore.

Il 3° Reggimento Alpini di Pinerolo è una delle unità di punta delle Truppe Alpine dell’Esercito Italiano, è inquadrato nella brigata Taurinense ed è specializzato per operare in alta quota, in ambienti caratterizzati da climi estremi, così come in zone desertiche e in aree densamente urbanizzate.

La sua Bandiera di Guerra è tra le più decorate dell’Esercito ed è insignita tra l’altro di un Ordine Militare d’Italia, tre Medaglie d’Argento al Valor Militare (una delle quali per l’impresa del Monte Nero, il 16 giugno 1915) e una croce di benemerenza per i soccorsi prestati alle popolazioni colpite dal terremoto di Messina e Reggio Calabria nel 1908. Domenica 11 maggio, giornata conclusiva della 96ª Adunata Nazionale Alpini, saranno proprio gli Alpini del 3° Reggimento di Pinerolo ad aprire la sfilata.



Nella foto: Onori ai Caduti Alpini al monumento di Oropa di questa mattina.