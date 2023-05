Perosa e Roure: E-Distribuzione ha potenziato la rete elettrica

E-Distribuzione ha annunciato di aver completato i lavori di potenziamento della rete elettrica nei Comuni di Perosa Argentina e Roure con un progetto complessivo che ha interessato 7 chilometri di linea e un investimento di 600mila euro.

E-Distribuzione è la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione. I lavori in Val Chisone erano legati al “Progetto Resilienza”, che consiste nel dotare molti Comuni torinesi di un sistema elettrico più automatizzato e resistente, anche in relazione alle sfide imposte dai sempre più frequenti fenomeni climatici estremi.

La società ha rifatto un tratto di linea di media tensione fra i comuni di Perosa Argentina e Roure. «Il lavoro ha permesso di sostituire la linea aerea in conduttore nudo in rame con cavo elicord di ultima generazione, ottimizzando la rete per evitare le interruzioni dovute al contatto con piante e animali» spiegano i tecnici di E-Distribuzione.

Il progetto complessivo ha previsto anche la ricostruzione di due cabine per poter eseguire manovre a distanza e velocizzare la rialimentazione della linea in caso di guasto.

«E-Distribuzione è costantemente impegnata nel migliorare la qualità del servizio attraverso interventi d’innovazione tecnologica, con un’attenzione particolare all’ambiente e alla sostenibilità – afferma Enrico Bottone, responsabile Area Piemonte e Liguria per E-Distribuzione-. Le operazioni, che rientrano nel più ampio piano di investimenti per il potenziamento della rete elettrica territoriale, hanno l’obiettivo di individuare le necessità della cittadinanza e specifiche criticità, assicurando un servizio elettrico di qualità nonché tempi di rialimentazione adeguati, anche in circostanze di maltempo diffuso. Anche in questo caso, la fattiva collaborazione con le amministrazioni locali, è risultata vincente».