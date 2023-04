Avviato il cantiere sulla Sp 23 a Champlad du Col. Previste due chiusure totali della strada, ecco quando

Da questa settimana è stato aperto dalla Città metropolitana di Torino il cantiere per la messa in sicurezza della Provinciale 23 del Sestriere nella frazione Champlas du Col. I tecnici del settore Viabilità prevedono inizialmente il senso unico alternato, a cui farà seguito, a partire dall'ultima settimana di aprile o dalla prima di maggio, una chiusura totale, «che sarà comunque oggetto di una tempestiva comunicazione», precisa l'ex ente provinciale.

Il progetto esecutivo dei lavori è stato approvato nello scorso mese di dicembre e prevede una spesa complessiva di 2 milioni di euro, finanziata dalla Regione Piemonte nell’ambito dei Fondi per lo Sviluppo e la Coesione. L’intervento completa quello realizzato dalla Città metropolitana in somma urgenza nella primavera del 2018, a seguito di un movimento franoso che aveva interessato un tratto di una settantina di metri della Provinciale 23, poco dopo l’abitato di Champlas du Col salendo da Cesana a Sestriere, causandone l’interruzione per alcuni mesi.

«Si tratta di un intervento in cui l’installazione del cantiere è particolarmente difficile - aggiungono i progettisti della Città metropolitana -, poiché occorre effettuare perforazioni di grande diametro su rocce e terreni eterogenei e su di un versante interessato da un movimento franoso profondo. Per realizzare i pozzi che sono in progetto sarà necessaria la chiusura completa della strada per alcuni mesi, con il divieto di transito per tutte le categorie di mezzi».

Già in sede progettuale e di definizione del cronoprogramma dei lavori erano state indicate due finestre temporali di chiusura al transito, condivise con le amministrazioni locali coinvolte e definite in modo che fossero conciliabili sia con l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza della strada che con le esigenze turistiche e ricettive del territorio.

Il primo periodo di chiusura è previsto che si concluda a fine giugno, in modo da consentire la disputa di competizioni sportive molto importanti per il territorio e già programmate da tempo, come la Gran Fondo ciclistica Sestriere-Colle delle Finestre e la corsa automobilistica in salita Cesana-Sestriere. Il successivo periodo di chiusura è previsto dall’inizio di settembre alla fine di novembre. Negli altri periodi saranno realizzate le altre opere previste, come i drenaggi suborizzontali e il rifacimento delle opere di sostegno, che potranno essere eseguite anche in presenza di veicoli in transito, con l’eventuale istituzione di sensi unici alternati. È stata predisposta un’adeguata segnaletica per indicare il percorso alternativo sulla Provinciale 215.