Da domani a Torino "IOLAVORO" per chi cerca occupazione

Prende il via domani al Lingotto Fiere di Torino, la 58esima edizione di IOLAVORO e proseguirà fino al 1 dicembre, con orario 10 alle 18. Si tratta del più importante evento a livello regionale e nazionale, per la promozione del lavoro, favorendo l’incontro tra domanda di occupazione e offerta delle aziende. E' organizzato dall’assessorato regionale al Lavoro attraverso l' Agenzia regionale Piemonte Lavoro,.

L’edizione 2022 si intitola “C’è posto per te”: un invito diretto a chi è in cerca di lavoro, vuole valorizzare le proprie competenze, potenziare le proprie opportunità occupazionali ed entrare in contatto diretto con aziende, agenzie per il lavoro, recruiter, professionisti. Sono 83 le aziende e 33 le agenzie per il lavoro, per un totale di oltre 100 realtà, che hanno confermato la propria presenza. Selezioneranno candidati destinati a coprire 6.582 profili professionali per un numero complessivo di 1.798 offerte di lavoro. L’accesso è gratuito. Chi desidera partecipare, può ancora iscriversi sul portale www.iolavoro.org.