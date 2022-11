None: è partita la raccolta firme per un nuovo medico

Oggi, al mercato di None, in via Roma (di fronte all'ingresso di chiesa San Rocco), è cominciata la raccolta firme per ottenere, dall'Asl to5, un nuovo medico che presti servizio nella cittadina, dopo le dimissioni, per scelta di un incarico in altro comune, del dottore Stefano Marino. I prossimi giorni previsti per la raccolta firme saranno, al momento, questo sabato e, nuovamente, il prossimo giovedì.

Principale artefice dell'iniziativa, il nonese Antonio Coletti, coadiuvato, in questo impegno, da altri cittadini. La petizione è stata appoggiata dal gruppo consiliare “Insieme Per None 2024” che ha messo a disposizione il proprio benestare affinché i promotori potessero avere, a titolo gratuito, il suolo pubblico dove sistemarsi con il banchetto.

La raccolta firme è accompagnata da una lettera che sarà inviata all'Asl To5 di Nichelino e, per conoscenza, alla Regione Piemonte, al sindaco Loredana Brussino ed ai tre gruppi consiliari nonesi.

Ecco la seconda parte della missiva, con i punti salienti.

“La domanda a cui la politica - ovvero chi deve prendere le scelte e chi le deve sollecitare - ci piacerebbe che rispondesse è questa: «In un caso come questo, di fronte ad una situazione d'emergenza, viene prima la facoltà di scelta del medico od il diritto degli assistiti di godere di un servizio primario senza dover patire disagi?».

Inoltre, si parla molto di contenere l'inquinamento: solo che, in virtù di questa politica poco tempestiva nelle sostituzioni dei medici di base che terminano il proprio operato e poco attenta alle necessità delle persone, si fa, curiosamente, il contrario di quanto detterebbe il buon senso... Già perché ora centinaia di nonesi, con l'auto, saranno costretti a recarsi a Vinovo e Candiolo, anziché far spostare un solo dottore da casa sua a None.

Chiediamo, pertanto, urgentemente che l'Asl ci mandi un nuovo medico: lo facciamo a nome di un'intera comunità, a nome degli ex assistiti di Stefano Marino e dei firmatari di questa petizione”.

Approfondimenti sul prossimo numero del giornale.