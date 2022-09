Seconda settimana di incontri all'oratorio San Domenico, questa sera Ermis Segatti e la Cina

Prosegue a Pinerolo nella tensostruttura di via Luciano Pine Hope Festival, organizzato dall'oratorio San Domenico di Pinerolo.

Questa sera alle 21 don Ermis Segatti (nella foto), teologo e studioso di culture orientali approfondirà il tema "La Cina e noi" con Alberto Maranetto, vice direttore de L'Eco del Chisone.

Giovedì 15 (ore 21) la giornalista di Avvenire Lucia Capuzzi in "Prendersi cura nelle periferie del mondo"; a raccogliere la sua testimonianza Daria Capitani, giornalista de L'Eco del Chisone.

Venerdì 16 (ore 21) Mario Lancisi in "La scuola come cura e 'riscatto' sociale. L'esperienza di don Milani" modera Raffaella Dispenza, presidente prov. Acli.

Sabato 17 dalle 16,30 "Ci connettiamo? Gli adolescenti si raccontano".

Domenica 18 (21): Concerto Tributo "4ever Mimì" con l’Albert Music School di Francesca Ficara.

Lunedì 19 (ore 21) arriva Luciana Littizzetto per parlare del suo ultimo libro "Io mi fido di te"; ne discuterà con don Bruno Marabotto.

Mercoledì 21 (ore 21) Mauro Berruto e l'atleta Silvia Demaria incontreranno il pubblico, modera Pino Di Leone.