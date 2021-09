Elezioni Pinerolo: il presidente Cirio al comizio del centro destra per Pino Berti

Si è concluso ora in piazza Roma il comizio elettorale (era presente un pubblico appassionato) della coalizione di centro destra che candida a sindaco Giuseppino Berti,

Si sono alternati sul palco allestito sotto la tettoia diversi deputati, assessori regionali ed esponenti della coalizione da Pinerolo Bellissima all'Udc, dalla Lega a Fratelli d'Italia e Forza Italia.

È intervenuto anche il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, in veste di esponente di Forza Italia, che ha lanciato l'appello per i pinerolesi a votare Pino Berti e ha lanciato la stoccata a Salvai: «Pinerolo in questi anni non è stata amministrata».

Proprio il candidato sindaco Berti ha chiuso il comizio elettorale: «Siamo pronti a cambiare Pinerolo; c'è molto da fare».