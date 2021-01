L'annuncio su Facebook del sindaco De Ruggiero: «Cari rivaltesi, ho un tumore»

Con un video pubblicato sulla pagina Facebook istituzionale del Comune di Rivalta, il sindaco Nicola De Ruggiero ha svelato le sue condizioni di salute. «Cari e care rivaltesi - ha detto nel video registrato presso la sua abitazione - mi è stato diagnosticato un tumore. Fortunatamente non sono state trovate delle metastasi e il mio stato di salute mi ha consentito di iniziare subito la chemioterapia che non mi sta dando problemi. Devo solo dirvi che la testa funziona. Continuo a lavorare a distanza». Una doccia fredda non solo per i cittadini ma anche per il mondo politico locale che si è stretto in un caloroso abbraccio rivolto al primo cittadino, con centinaia di messaggi di vicinanza e auguri di pronta guarigione cui si associa la redazione de L'Eco del Chisone. Lontano dalla scena pubblica già da qualche settimana, l'annuncio choc è arrivato sui social nel tardo pomeriggio di ieri «per rispetto nei vostri confronti e perchè c'è un principio di trasparenza da rispettare».