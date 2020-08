Estate a sud: a Mirafiori cinema, conferenze scientifiche, yoga al tramonto e passeggiate nel parco

Prosegue anche a cavallo di Ferragosto l'Estate a Sud, rassegna organizzata dalla Fondazione Mirafiori presso la Casa nel Parco di via Artom, la Casa del Quartiere alla periferia Sud di Torino. Dal 6 al 21 agosto 2020, cinema, conferenze scientifiche, yoga al tramonto e passeggiate nel parco.

• Giovedì 6 agosto alle ore 21.00 è in programma il secondo TALK a cura di CentroScienza Onlus, inserito nelle Settimane della Scienza a Mirafiori: LE PROPRIETÀ GENIali DEL DNA con Antonella Roetto, genetista del Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche dell’Università di Torino. Una conferenza spettacolo sul DNA, molecola ormai piuttosto conosciuta presente nel nucleo di tutte le cellule, che racchiude in sé le informazioni necessarie per la creazione, la nascita e lo sviluppo di ogni organismo vivente.

• Venerdì 7 agosto dalle ore 19.30 l’attività benessere che sta avendo grande successo, YOGA AL TRAMONTO con Stefania Giovando, Patrizia Ottone e Irene Rossi e che verrà ripetuta sia il 14 sia il 21 agosto. Basta prenotarsi e presentarsi con il proprio tappetino.

• Venerdì 7 agosto alle ore 21.30 per la prima volta nel parco Colonnetti un’attività per tutte le famiglie con bambini con più di 6 anni, insieme agli animatori dell’ Ass. “Studio ArteNa – Arte e Natura”: ALLA SCOPERTA DEL POPOLO NOTTURNO DEL PARCO, passeggiata serale nel parco per conoscere la fauna che nelle notti estive popola il parco urbano. L’appuntamento verrà ripetuto anche il 21 agosto.

CINECOMEDY A MIRAFIORI

• Giovedì 13 agosto alle ore 21.30 prosegue la nona edizione della rassegna CINECOMEDY A MIRAFIORI a cura di Ass. Museo Nazionale del Cinema con la pellicola restaurata dalla Cineteca di Bologna de LO SCEICCO BIANCO in occasione del doppio centenario delle nascite di Fellini e di Sordi. La proiezione del film di esordio di Fellini come regista, sarà introdotta da Edoardo Peretti dell’AMNC.

• Giovedì 20 agosto alle ore 21.30 verrà proiettato LA CANZONE DEL MARE di Tomm Moore (Irlanda 2015, 94’) film d’animazione, una storia delicatissima che mette al centro la famiglia partendo dalle tradizioni nordiche; il film, candidato agli Oscar del 2015 come miglior animazione, sarà l’occasione per ricordare Elio Mosso coordinatore del Centro di cultura per l’immagine e il cinema di animazione di via Millelire a cinque anni dalla sua prematura scomparsa. Introduzione di Giorgio Santise dell’AMNC.

PRENOTAZIONI

Ingresso con prenotazione obbligatoria (scrivere una mail a: [email protected]) fino ad esaurimento posti, con offerta libera per chi può e vuole sostenere le iniziative culturali a Mirafiori Sud